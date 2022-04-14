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P3D
Katman 1 blok zinciri, Proof of Scan, dijital varlıkların kopyalanmasını önleyen devrim niteliğinde bir protokoldür, tanıma tabanlı algoritma Grid2d, deterministik blok zincirinin kesinliğidir. 3Dpass Coin: Madenciliği yapılabilir, 3DPRC-2 tokenizasyon standartlı, merkeziyetsiz yönetim, çatalsız yükseltme, zincir üstü kimlik, akıllı sözleşmeler.
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