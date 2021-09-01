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Open Rights Exchange

ORE/USDT
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ORE
ORE Token, gizliliği koruyan dijital kimliği kapsamlı geliştirici araçlarıyla güçlendirmek için özel olarak oluşturulmuş açık kaynaklı bir protokol ve merkeziyetsiz blok zinciri olan Open Rights Exchange (ORE) Network'ü çalıştıran yerel dijital varlıktır. ORE Network, web3'ün devasa benimseme sorununu çözen, hızla büyüyen araçlara güç veriyor. AIKON'dan ORE ID, kullanıcıların Ethereum, Algorand, Avalanche, Polygon, Telos ve WAX dahil olmak üzere birçok blok zincirinin avantajlarından yararlanmalarına olanak tanır. 2018'de piyasaya sürüldükten sonra ORE ID, RFox, NFT Battle Miners, EarnFi, Exotopia ve daha fazlası dahil olmak üzere sektörün önde gelen bazı işletmelerine ve merkeziyetsiz uygulamalarına (dApp'ler) entegre edildi. ORE ID, 12 ülkede kullanılıyor ve bir dizi yeni müşteri, buna ORE ID'yi resmi bulut cüzdanları olarak seçen iki blok zincir de dahil, merkeziyetsiz kimlik çözümü olarak ORE ID'yi tercih ediyor. ORE Network'ü kullanan herkes, merkeziyetsiz kimlikleri gibi verileri blok zincirinde depolamak için ORE tokenlerini kullanır. Bir işletme, kullanıcıları için ORE Network'de yeni bir hesap oluşturduğunda, işletmenin ORE tokenlerini kullanması gerekir. Bu, bulutta sunucu kiralamaya benzer.
Genel Bakış
Kripto Adı
ORE
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
1,060,000,000
Emir Defteri
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5X-X Vadeli İşlemler
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Öne Çıkan
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ORE Sat
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