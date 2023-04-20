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ordinex
ORD/USDT
0.000002207
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.000002280
24 sa En Düşük
0.000001945
24 sa Hacim (ORD)
32.95B
24 sa Hacim (USDT)
71.22K
24 sa En Yüksek
0.000002280
24 sa En Düşük
0.000001945
24 sa Hacim (ORD)
32.95B
24 sa Hacim (USDT)
71.22K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
ORD
Ordinex, Ordinals olarak da bilinen Bitcoin NFT'lerinin alım satımı için bir platform olmayı hedefliyor. Ordinex, kullanımı kolay bir arayüzle Bitcoin Ordinals alım satımı için emniyetli, güvenilir ve şeffaf bir ortam sağlamak üzere inşa edilecek.
Genel Bakış
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İlgili Bağlantılar
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
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