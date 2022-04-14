Ordinal Pepe - $Opepe. Bitcoin blok zincirindeki ilk pepe'dir. Var olan en heyecan verici kripto parayı Bitcoin ile birleştirdik. Opepe, Frenlerini Gerçekten Önemsiyor. Birlikte meme'leri Ordinal şekilde yeniden harika hale getireceğiz.