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TürkçeUSD
Ontology Token
ONT/USDT
0.1866+1.52%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.1879
24 sa En Düşük
0.1801
24 sa Hacim (ONT)
281.34K
24 sa Hacim (USDT)
51.71K
24 sa En Yüksek
0.1879
24 sa En Düşük
0.1801
24 sa Hacim (ONT)
281.34K
24 sa Hacim (USDT)
51.71K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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ONT
""Ontology (ONT), eksiksiz dağıtılmış defterler ve akıllı sözleşme sistemi desteği dahil olmak üzere yeni nesil yüksek performanslı temel kamu zincirleri sağlar. Aynı zamanda, Ontology mimarisi genel zincir ağ sistemini destekler.Temel kamu zincir hizmetleri sağlamanın yanı sıra, Ontology blok zinciri çerçevesi, farklı uygulamalar için kamu zincirlerinin özelleştirilmesini destekler ve farklı protokol grupları aracılığıyla zincir ağ işbirliğini destekler. Temel katmanın yanı sıra Ontology, dağıtılmış kimlik çerçevesi, dağıtılmış veri alışverişi protokolleri vb. gibi çeşitli dağıtılmış uygulamalarda dağıtılmış güven işbirliği bileşenlerini desteklemek için genel modüller sağlamaya ve uygulama gereksinimlerine göre yenilerini genişletmeye devam edecek. .Evrensel mod. Ontology, bağlı bir ikili Token modudur (ONT ve ONG).İlk aşamadaki ONT Token, NEP-5 Token'dir (ONG bu aşamada piyasaya sürülmeyecektir.Ontology'nin temel ana ağı çevrimiçi olduktan sonra dönüştürülecektir. ana ağ ONT Token'a ve aynı zamanda ONT'ye bağlı ONG Token kademeli olarak serbest bırakılacaktır. ""
Genel Bakış
Kripto Adı
ONT
Çıkış Zamanı
2018-02-26 00:00:00
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
0.2 USDT
Maksimum Arz
1,000,000,000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(ONT)

(USDT)

0.1866$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(ONT)
Fiyat(USDT)
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