ONSTON, merkeziyetsiz çoklu multi evrendir. Tüm meta evrenlerin serbestçe girip çıkabileceği bir geçit olmayı amaçlamaktadır. ONSTON, meta evren topluluğunun tüm üyelerini entegre eden veya genişleten bir bağlantıdır. ONSTON ekibi, çeşitli meta evrenleri entegre etmek için çoklu bir meta evren inşa edecek ve diğer çeşitli meta evrenleri birleştirecektir. ONSTON metaverse üzerinde VR (Sanal gerçeklik) ve AR (Artırılmış gerçeklik), üretim bilgimizi, yüz tanıma teknolojimizi ve VR oyun teknolojimizi kullanarak oyun, ekonomi, kültür ve iletişim platformu oluşturacaktır. Böylece, kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunulacaktır. Ayrıca, kullanıcılar ONSTON'un oluşturma aracını kullanarak NFT'lerini diğer meta evrenlerden getirebilir ve meta evrenimizin keyfini çıkarabilir.