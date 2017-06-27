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OmiseGo

OMG/USDT
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Token Bilgisi
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Derinlik
OMG
"OmiseGO, yeni nesil ödeme hizmetleri geliştirerek ödeme işlemcileri, ağ geçitleri ve finans kurumları arasındaki temel koordinasyon sorununu çözüyor. Ödeme hizmeti, para birimleri ve varlık türleri arasındaki dönüştürme işlemlerini destekler. OmiseGO ağı ve e-cüzdan aracılığıyla herkes ödemeler, havaleler, bordro, B2B ticaret, tedarik zinciri finansmanı, sadakat programları, varlık yönetimi ve daha fazlasını tamamen merkezi olmayan, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir şekilde yapabilir. diğer isteğe bağlı hizmetler gibi. Ek olarak, dünyanın en büyük büyüme ekonomisindeki kullanıcılar fiat kullanımından eter ve bitcoin gibi merkezi olmayan para birimlerini kullanmaya geçebilecekler. OmiseGo ağı artık itibari para ve merkezi olmayan kripto para birimleri arasında ayrım yapmıyor: daha fazla insan kabul edip kullandıkça en iyi para birimi kazanacak. OmiseGO, ana akım dijital cüzdanların bölgeler arası ve organizasyonlar arası işlemlerini gerçekleştirebilen, Ethereum tabanlı bir kamu finans teknolojisidir.Ödeme adasını kırar, anında noktadan noktaya değer değişimi ve ödeme hizmetlerini tamamlar ve yasal para birimini destekler. ve merkezi olmayan para birimi işlemleri. Teknoloji, mevcut organizasyonel engelleri ortadan kaldırarak finansal katılımı ilerletmeyi hedefliyor ve 2017'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek ve OmiseGO ve dijital cüzdan ağı aracılığıyla herkesin kullanımına sunulacak. "
Genel Bakış
Kripto Adı
OMG
Arz Tarihi
2017-06-27 00:00:00
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
0.27 USDT
Maksimum Arz
140,245,399
Emir Defteri
0.00001
0.00001
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Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
OMG Al
OMG Sat
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Piyasa
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