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TürkçeUSD
OkLetsPlay
OKLP/USDT
0.0025850.00%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.002588
24 sa En Düşük
0.002583
24 sa Hacim (OKLP)
22.41M
24 sa Hacim (USDT)
57.94K
24 sa En Yüksek
0.002588
24 sa En Düşük
0.002583
24 sa Hacim (OKLP)
22.41M
24 sa Hacim (USDT)
57.94K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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OKLP
"OkLetsPlay, patentli, oluşturulmuş, test edilmiş ve piyasaya hazır gerçek paralı bir eSpor turnuvası platformudur. OkLetsPlay, hiper gündelik 1v1 mobil oyun mücadelelerinden mobil, PC ve diğer çevrimiçi oyun platformlarındaki çok oyunculu, büyük, profesyonel ve rekabetçi eSpor turnuvalarına kadar her şeyi destekler. Sağlam, esnek oyun dışı denklik bahis modülü patent portföyünden oluşan patentli teknolojiyle oyuncular, rakiplerini ve turnuvaları sorunsuz bir şekilde bularak hemen oyuna başlayabilir. OkLetsPlay, gerçek paralı video oyunu mücadelelerinin ve turnuvalarının oyuncu ve oyun geliştirici deneyimini optimize etti."
Genel Bakış
Kripto Adı
OKLP
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
999,999,999
Emir Defteri
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(OKLP)

(USDT)

0.002585$0.00
Piyasa İşlemleri
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