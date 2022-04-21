"OkLetsPlay, patentli, oluşturulmuş, test edilmiş ve piyasaya hazır gerçek paralı bir eSpor turnuvası platformudur. OkLetsPlay, hiper gündelik 1v1 mobil oyun mücadelelerinden mobil, PC ve diğer çevrimiçi oyun platformlarındaki çok oyunculu, büyük, profesyonel ve rekabetçi eSpor turnuvalarına kadar her şeyi destekler. Sağlam, esnek oyun dışı denklik bahis modülü patent portföyünden oluşan patentli teknolojiyle oyuncular, rakiplerini ve turnuvaları sorunsuz bir şekilde bularak hemen oyuna başlayabilir. OkLetsPlay, gerçek paralı video oyunu mücadelelerinin ve turnuvalarının oyuncu ve oyun geliştirici deneyimini optimize etti."