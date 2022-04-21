Meebit'ler, özel bir nesil algoritması tarafından oluşturulan ve daha sonra Ethereum blok zincirine kaydedilen 20.000 benzersiz 3D voksel karakteridir. Sahipliği yöneten NFT sözleşmesi standart ERC-721'dir ve herhangi bir uyumlu hizmet veya değişim ile çalışır. MEXC, 8 Meebits NFT'yi 8.000.000 NMEEBITS endeks belirtecine (NFT başına 1.000.000 NMEEBITS) bölecektir. NMEEBITS endeksi, kullanıcılara yüksek kaliteli mavi çipli NFT'leri düşük maliyetle takas etme fırsatı sunar. Bir kullanıcı endeksin yeterince büyük bir yüzdesine sahipse, endeks varlıklarını tam bir Meebits NFT ile değiştirebilir. MEXC, piyasa talebine göre zaman zaman Meebits NFT'nin varlıklarını artıracak ve MEXC'nin toplam varlıkları, NFT'nin toplam dolaşımının %10'unu geçmeyecektir. Konum ayrıntıları için bağlantıya bakın: https://opensea.io/0xF252BC18f20b11CbAbeE314CEA172502484c12Be