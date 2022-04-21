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TürkçeUSD
Meebits
NMEEBITS/USDT
0.003122-1.29%
$0.00
OpenSea Taban Fiyatı
--
24 sa En Yüksek
0.003189
24 sa En Düşük
0.003121
24 sa Hacim (NMEEBITS)
12.70M
24 sa Hacim (USDT)
39.76K
OpenSea Taban Fiyatı
--
24 sa En Yüksek
0.003189
24 sa En Düşük
0.003121
24 sa Hacim (NMEEBITS)
12.70M
24 sa Hacim (USDT)
39.76K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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NMEEBITS
Meebit'ler, özel bir nesil algoritması tarafından oluşturulan ve daha sonra Ethereum blok zincirine kaydedilen 20.000 benzersiz 3D voksel karakteridir. Sahipliği yöneten NFT sözleşmesi standart ERC-721'dir ve herhangi bir uyumlu hizmet veya değişim ile çalışır. MEXC, 8 Meebits NFT'yi 8.000.000 NMEEBITS endeks belirtecine (NFT başına 1.000.000 NMEEBITS) bölecektir. NMEEBITS endeksi, kullanıcılara yüksek kaliteli mavi çipli NFT'leri düşük maliyetle takas etme fırsatı sunar. Bir kullanıcı endeksin yeterince büyük bir yüzdesine sahipse, endeks varlıklarını tam bir Meebits NFT ile değiştirebilir. MEXC, piyasa talebine göre zaman zaman Meebits NFT'nin varlıklarını artıracak ve MEXC'nin toplam varlıkları, NFT'nin toplam dolaşımının %10'unu geçmeyecektir. Konum ayrıntıları için bağlantıya bakın: https://opensea.io/0xF252BC18f20b11CbAbeE314CEA172502484c12Be
Genel Bakış
Kripto Adı
NMEEBITS
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
8,000,000
Emir Defteri
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(NMEEBITS)

(USDT)

0.003122$0.00
--
Piyasa İşlemleri
Miktar(NMEEBITS)
Fiyat(USDT)
Miktar(NMEEBITS)
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Grid Alım Satım
Transfer
Alım birimi
USD
NMEEBITS Al
NMEEBITS Sat
Limit
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Kullanılabilir -- USDT
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FiyatUSDT
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