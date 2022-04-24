EightBit, sayısız 8 bit temalı özelliklerden oluşturulan 8.888 NFT'den oluşan bir koleksiyondur. Koleksiyonda nadide kıyafetler, eşyalar ve daha birçok sürpriz var. MEXC, 19 EightBit NFT'yi 19.000.000 NEIGHTBIT dizin belirtecine (NFT başına 1.000.000 NEIGHTBIT) böler. NEIGHTBIT endeksi, kullanıcılara yüksek kaliteli mavi çipli NFT'leri düşük maliyetle takas etme fırsatı sunar. Bir kullanıcı indeksin yeterince büyük bir yüzdesine sahipse, indeks varlıklarını tam bir EightBit NFT ile değiştirebilir. MEXC, piyasa talebine göre zaman zaman EightBit NFT varlıklarını artıracak ve MEXC'nin toplam varlıkları toplam NFT dolaşımının %10'unu geçmeyecektir. Konum ayrıntıları için bağlantıya bakın: https://opensea.io/0xBCeb39aAD857BEBF3f50b30A993100794De4734F