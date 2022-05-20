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TürkçeUSD
Deadfellaz
NDF/USDT
0.00084410.00%
$0.00
OpenSea Taban Fiyatı
--
24 sa En Yüksek
0.0008534
24 sa En Düşük
0.0008429
24 sa Hacim (NDF)
58.69M
24 sa Hacim (USDT)
49.72K
OpenSea Taban Fiyatı
--
24 sa En Yüksek
0.0008534
24 sa En Düşük
0.0008429
24 sa Hacim (NDF)
58.69M
24 sa Hacim (USDT)
49.72K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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NDF
"DeadFellaz, 2021 ağustos ayında başlatılan Ethereum tabanlı 10.000 NFT'den (ERC-721) oluşan bir koleksiyondur. Kurucu ortaklar, yaratıcı bir prodüksiyon ajansının ortak direktörü olan Betty ve koleksiyonun baş sanatçısı Psych'tir. Maddy Kenyon ise projenin 3D baş sanatçısıdır. NDEADFELLAZ endeksi, 33 DEADFELLAZ NFT'den oluşan bir varlık sepetini ifade eder. MEXC, 33 DEADFELLAZ NFT'sini 33.000.000 NDEADFELLAZ endeks tokenine böler (NFT başına 1.000.000 NDEADFELLAZ). NDEADFELLAZ endeksi, kullanıcılara yüksek kaliteli mavi çip NFT'leri düşük maliyetle takas etme fırsatı sunar. Bir kullanıcı endeksin yeterince büyük bir yüzdesine sahipse, endeks varlıklarını 33 DEADFELLAZ NFT'sinden biriyle takas edebilir. MEXC, piyasa talebine göre koleksiyonu zaman zaman genişletecektir. MEXC tarafından tutulan NFT sayısı, NFT serisinin toplam sayısının %10'undan fazla değildir. https://opensea.io/0xAfcb83F085cE5D7b93773DfAf96e3535b9F011c3"
Genel Bakış
Kripto Adı
NDF
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
33,000,000
Emir Defteri
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(NDF)

(USDT)

0.0008441$0.00
--
Piyasa İşlemleri
Miktar(NDF)
Fiyat(USDT)
Miktar(NDF)
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