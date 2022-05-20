"DeadFellaz, 2021 ağustos ayında başlatılan Ethereum tabanlı 10.000 NFT'den (ERC-721) oluşan bir koleksiyondur. Kurucu ortaklar, yaratıcı bir prodüksiyon ajansının ortak direktörü olan Betty ve koleksiyonun baş sanatçısı Psych'tir. Maddy Kenyon ise projenin 3D baş sanatçısıdır. NDEADFELLAZ endeksi, 33 DEADFELLAZ NFT'den oluşan bir varlık sepetini ifade eder. MEXC, 33 DEADFELLAZ NFT'sini 33.000.000 NDEADFELLAZ endeks tokenine böler (NFT başına 1.000.000 NDEADFELLAZ). NDEADFELLAZ endeksi, kullanıcılara yüksek kaliteli mavi çip NFT'leri düşük maliyetle takas etme fırsatı sunar. Bir kullanıcı endeksin yeterince büyük bir yüzdesine sahipse, endeks varlıklarını 33 DEADFELLAZ NFT'sinden biriyle takas edebilir. MEXC, piyasa talebine göre koleksiyonu zaman zaman genişletecektir. MEXC tarafından tutulan NFT sayısı, NFT serisinin toplam sayısının %10'undan fazla değildir. https://opensea.io/0xAfcb83F085cE5D7b93773DfAf96e3535b9F011c3"