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NAC
NAC/USDT
2.790
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
3.950
24 sa En Düşük
1.000
24 sa Hacim (NAC)
76.58K
24 sa Hacim (USDT)
245.76K
24 sa En Yüksek
3.950
24 sa En Düşük
1.000
24 sa Hacim (NAC)
76.58K
24 sa Hacim (USDT)
245.76K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
NAC
Merkeziyetsiz uygulama gelişimi için doğdu. Çoklu mutabakat mekanizmalarını, dağıtılmış depolamayı, dinamik fiyatlandırmayı, kuantum karşıtı bilgi işlemeyi, zincirler arası bilgi işlemeyi ve diğer yenilikçi teknolojileri destekler.
Genel Bakış
Kripto Adı
NAC
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
75,000,000
Emir Defteri
0.001
0.001
0.01
0.1
1
Fiyat(USDT)
(NAC)
(USDT)
2.790
≈
$
0.00
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