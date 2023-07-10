Merkeziyetsiz uygulama gelişimi için doğdu. Çoklu mutabakat mekanizmalarını, dağıtılmış depolamayı, dinamik fiyatlandırmayı, kuantum karşıtı bilgi işlemeyi, zincirler arası bilgi işlemeyi ve diğer yenilikçi teknolojileri destekler.