mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

Al-Sat

Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle

Monsterra

MSTR/USDT
----
--
24 sa En Yüksek
0.00000
24 sa En Düşük
0.00000
24 sa Hacim (MSTR)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
24 sa En Yüksek
0.00000
24 sa En Düşük
0.00000
24 sa Hacim (MSTR)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Loading..
Temel
TradingView
Derinlik
MSTR
Monsterra, Axie Infinity oyununun evcil hayvan dünyasından ve Clash of Clan veya Boom Beach of Supercell'deki oynanıştan ilham alan hem BNB, Avalanche hem de Terra ağlarında çalışan, oynaması ve kazanması ücretsiz, çok zincirli bir oyundur. Oyun kurgusal bir dünyaya ayak basıyor ve çiftçilik, mülk inşa etme ve Mongen adlı büyülü yaratıklarla diğer topraklarda savaşma etrafında dönüyor. Monsterra'nın devrim yaratan tasarımı, milyonlarca oyun tutkununun önceden yatırım yapmadan eğlenmesine ve yüksek kârlı bir akışa sahip olmasına olanak tanıyan, oynaması ve kazanması ücretsiz modellerin bir kombinasyonudur.
Genel Bakış
Kripto Adı
MSTR
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
100,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(MSTR)

(USDT)

0.00000$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar()
Fiyat()
Miktar()
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
MSTR Al
MSTR Sat
Limit
Piyasa
Transfer
Alım birimi
USD
Kullanılabilir -- USDT
FiyatUSDT
MiktarMSTR
ToplamUSDT
Kullanılabilir -- MSTR
FiyatUSDT
MiktarMSTR
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
İşlem Çifti
Tarih
Tip
Yön
Tümü
Al
Sat
Fiyat
Miktar
Emir Tutarı
Tamamlandı
Tetikleme Koşulu
Tümünü iptal et
Tümü
Limit Emir
Stop-limit
Yalnızca yayınla
Kararlı Ağ
API Belgeleri
API Belgeleri
Sosyal Medya
Talep Gönder
Talep Gönder
Çevrimiçi Canlı Destek
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...