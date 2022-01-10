MiraQle Ekosistemi, hayranların çeşitli hayran etkinliklerine katılmaları ve etkileşime girmeleri için şeffaf ve adil bir sistem sağlar. Platformun etkileşimli faaliyetleri arasında albüm prodüksiyonunu oylama, müzik videosu konseptlerini seçme, topluluk faaliyetlerini harekete geçirme, ürün satın alma (fiziksel ve dijital), reklam ve pazarlama için planlama, proje başına sponsorluk yoluyla stake etme ve NFT açık artırmalarını içerir. Ayrıca, MiraQle Token (MQL), eğlence endüstrisinde ve MiraQle Ekosisteminde kullanılan standart kripto birimi hedeflemektedir.