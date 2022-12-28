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MoonDAO
MOONEY/USDT
0.005185+159.25%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.005651
24 sa En Düşük
0.004984
24 sa Hacim (MOONEY)
25.06M
24 sa Hacim (USDT)
131.94K
24 sa En Yüksek
0.005651
24 sa En Düşük
0.004984
24 sa Hacim (MOONEY)
25.06M
24 sa Hacim (USDT)
131.94K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
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MOONEY
MoonDAO'nun misyonu, uzaya erişimi merkeziyetsizleştirmektir. MoonDAO, uzay araştırmalarına merkeziyetsiz, uluslararası, kapsayıcı ve şeffaf bir yaklaşımı temsil ediyor. MoonDAO'nun misyonunun bir parçası olarak, MoonDAO üyelerini uzaya ve ötesine göndereceğiz, ayrıca uzay araştırmalarına fon sağlayacağız ve insanlığın bilinmeyeni daha fazla keşfetmesini sağlayacağız! Yönetim tokenimiz $MOONEY, Anayasamızda belirtildiği gibi merkeziyetsiz topluluk kararları için kullanılır. Sabit bir $MOONEY arzı bulunmaktadır.
Genel Bakış
Kripto Adı
MOONEY
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
2,600,000,000
Emir Defteri
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(MOONEY)

(USDT)

0.005185$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(MOONEY)
Fiyat(USDT)
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