MoonDAO'nun misyonu, uzaya erişimi merkeziyetsizleştirmektir. MoonDAO, uzay araştırmalarına merkeziyetsiz, uluslararası, kapsayıcı ve şeffaf bir yaklaşımı temsil ediyor. MoonDAO'nun misyonunun bir parçası olarak, MoonDAO üyelerini uzaya ve ötesine göndereceğiz, ayrıca uzay araştırmalarına fon sağlayacağız ve insanlığın bilinmeyeni daha fazla keşfetmesini sağlayacağız! Yönetim tokenimiz $MOONEY, Anayasamızda belirtildiği gibi merkeziyetsiz topluluk kararları için kullanılır. Sabit bir $MOONEY arzı bulunmaktadır.