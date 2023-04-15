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Oi Network
MOM/USDT
0.1760
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.1780
24 sa En Düşük
0.1760
24 sa Hacim (MOM)
379.69K
24 sa Hacim (USDT)
66.41K
24 sa En Yüksek
0.1780
24 sa En Düşük
0.1760
24 sa Hacim (MOM)
379.69K
24 sa Hacim (USDT)
66.41K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
MOM
Oi! Network, sosyal medya içeriği iyileştirme ve kitle kaynak kullanımını etkileme ihtiyacını hedefleyen bir mobil Web3 sosyal görev uygulamasıdır.
Genel Bakış
Kripto Adı
MOM
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
10,000,000,000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Fiyat(USDT)
(MOM)
(USDT)
0.1760
≈
$
0.00
Piyasa İşlemleri
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