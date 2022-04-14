MN Bridge, web2 oyunlarını büyüyen blok zinciri alanına bağlayan bir köprü platformu üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir kripto-oyun ekosistemidir. MN Bridge, şirket içinde geliştirilen Oyna-Kazan oyununu, NFT pazar yerini ve benzersiz bir zincir dışı oyun tokeni (MNP) kullanarak oyun geliştiricilere, oyunculara ve yatırımcılara sorunsuz ve verimli bir oyun deneyimi sunar. Ayrıca MN Bridge, platformun işlevselliğini geliştirmek ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için en son yapay zeka (AI) teknolojisini kullanır.