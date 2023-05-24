Mintway, dijital varlıkların mülkiyetini bölerek kâr elde edebileceğiniz ve NFT'ler hakkındaki tüm bilgileri ve ayrıca dijital varlıkların mülkiyetini alıp satabileceğiniz pazar yerlerini paylaşabileceğiniz dünyanın ilk küresel NFT portalıdır. Proje geliştirme (tohum turu) aşamasındadır. Dapp oyunu DigToc'u yayınladık ve NFT launcher hizmeti verdik. DigToc oyunu: (https://digtoc.com/), MINTWAY prototipi: (http://mintway.net/), NFT launcher beta (https://nftvalley.io) ve Airdropper (token için altyapı hizmeti https: //airdropper.net) hizmetleri de sunulmaktadır.