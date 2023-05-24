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Minti

MINTI/USDT
0.0492--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.1500
24 sa En Düşük
0.0400
24 sa Hacim (MINTI)
3.00M
24 sa Hacim (USDT)
190.84K
24 sa En Yüksek
0.1500
24 sa En Düşük
0.0400
24 sa Hacim (MINTI)
3.00M
24 sa Hacim (USDT)
190.84K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
MINTI
Mintway, dijital varlıkların mülkiyetini bölerek kâr elde edebileceğiniz ve NFT'ler hakkındaki tüm bilgileri ve ayrıca dijital varlıkların mülkiyetini alıp satabileceğiniz pazar yerlerini paylaşabileceğiniz dünyanın ilk küresel NFT portalıdır. Proje geliştirme (tohum turu) aşamasındadır. Dapp oyunu DigToc'u yayınladık ve NFT launcher hizmeti verdik. DigToc oyunu: (https://digtoc.com/), MINTWAY prototipi: (http://mintway.net/), NFT launcher beta (https://nftvalley.io) ve Airdropper (token için altyapı hizmeti https: //airdropper.net) hizmetleri de sunulmaktadır.
Genel Bakış
Kripto Adı
MINTI
Arz Tarihi
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
2000000000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(MINTI)

(USDT)

0.0492$0.00
Piyasa İşlemleri
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Fiyat()
Miktar()
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
MINTI Al
MINTI Sat
Limit
Piyasa
Transfer
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Kullanılabilir -- MINTI
FiyatUSDT
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