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TürkçeUSD
Metafluence
METO/USDT
0.001437+102.96%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.001700
24 sa En Düşük
0.000702
24 sa Hacim (METO)
101.74M
24 sa Hacim (USDT)
105.86K
24 sa En Yüksek
0.001700
24 sa En Düşük
0.000702
24 sa Hacim (METO)
101.74M
24 sa Hacim (USDT)
105.86K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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METO
Metafluence, influencer'ların meta evrendeki sosyal medya güçlerinden ve yaratıcılıklarından para kazanmalarını sağlar. Sosyal medya (SM) meta evrene evrilirken, vizyonumuz SM influencer'larının, izleyicilerinin ve markaların şeffaf ve teşvik edilmiş ilişkilere kolayca dahil olduğu meta evren üzerinde influencer merkezli bir ekosistem inşa etmektir. Etkile kazan Metafluence platformumuz aracılığıyla SM Influencer'larını meta evren girişimcilerine (Metapreneurs) dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Influencer'lara yönelik çözümlerimiz, marka ve izleyici zorluklarını otomatik olarak ele alarak tüm tarafların Web 3.0'da başarılı olmasını sağlar.
Genel Bakış
Kripto Adı
METO
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
5,000,000,000
Emir Defteri
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
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Fiyat(USDT)

(METO)

(USDT)

0.001437$0.00
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