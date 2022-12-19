Medieval Empires, 13. yüzyılın sonlarında günümüzün modern Türkiye'sinde geçen ayrıntılı, çok oyunculu bir çevrimiçi strateji oyunudur. Oyunun hikayesi başlangıçta bir kabile savaşçısı ve Kayı Boyu'nun ünlü lideri olan Ertuğrul Gazi'ye odaklanıyor.