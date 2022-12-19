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TürkçeUSD
Medieval Empires
MEE/USDT
0.01077-6.34%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.01160
24 sa En Düşük
0.01011
24 sa Hacim (MEE)
786.89M
24 sa Hacim (USDT)
10.20M
24 sa En Yüksek
0.01160
24 sa En Düşük
0.01011
24 sa Hacim (MEE)
786.89M
24 sa Hacim (USDT)
10.20M
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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MEE
Medieval Empires, 13. yüzyılın sonlarında günümüzün modern Türkiye'sinde geçen ayrıntılı, çok oyunculu bir çevrimiçi strateji oyunudur. Oyunun hikayesi başlangıçta bir kabile savaşçısı ve Kayı Boyu'nun ünlü lideri olan Ertuğrul Gazi'ye odaklanıyor.
Genel Bakış
Kripto Adı
MEE
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
3,000,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(MEE)

(USDT)

0.01077$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(MEE)
Fiyat(USDT)
Miktar(MEE)
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