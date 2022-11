MEAN

"MeanFi, Mean Protokolü tarafından desteklenen, kendi kendini koruyan, izin gerektirmeyen ve güvene dayalı olmayan web3 bankacılık uygulamasıdır. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara ve işletmelere günlük bankacılık ve perakende yatırım bankacılığı iş akışlarını kolaylaştırır. MeanFi hem bir üretim web3 uygulaması hem de Mean Protokolü akıllı sözleşme geliştiricilerinin, Mean Protokolünden yararlanan uygulamalar oluşturmak için başlangıç noktası olarak kullanabilecekleri bir referans uygulamasıdır."