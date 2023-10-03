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mCoin

MCOIN/USDT
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Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Derinlik
MCOIN
MCOIN, gelecek milyar kullanıcıyı Web3'e getirmek için inşa edilmiş güvenli ve geliştirici dostu bir blok zinciri olan M20 Chain yerel tokenidir. M20, alım satım araçları, Oyna-Kazan oyunları ve nihayetinde eğitim programları, pazarlama ve ticari fırsatlar ve sanal eğlence hizmetleri sunan açık bir Metaverse için temel altyapı olarak hizmet veren web3 kurucuları ve yaratıcılarının ekosistemini genişletmeye katkıda bulunacak kripto ekonomisini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, ekosistemleri çok zincirli bir yaklaşımla daha geniş bir topluluk tarafından erişilebilir kılmaktır. MCOIN, kullanıcıların birçok farklı ekosisteme erişebileceği bir köprü oluşturacaktır.
Genel Bakış
Kripto Adı
MCOIN
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
500,000,000
Emir Defteri
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Fiyat(USDT)

(MCOIN)

(USDT)

0.000$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar()
Fiyat()
Miktar()
Tarih
MCOIN_USDT alım satım işlemleri durduruldu.
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
MCOIN Al
MCOIN Sat
Limit
Piyasa
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