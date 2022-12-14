Mafagafo, istisnai özelliğiyle öne çıkan benzersiz, tekil bir profile sahip bir NFT oyunudur. Eğlence ve kârlılığı aynı anda birleştirmek isteyenler hedeflenir! Çeşitli haritaların sunumu, çok sayıda eşya, özel karakterler ve yalnızca eğlence için değil, aynı zamanda kârlılık arayan herhangi bir oyuncunun erişebileceği bir ekosistem aracılığıyla herkesi memnun etmeyi amaçlayan çevrimiçi çok oyunculu bir oyundur. Mafagafo, oynarken kazanmanın kolay olduğunu ortaya koyma konusundaki özgünlüğü nedeniyle NFT oyun piyasasında devrim yaratacak!