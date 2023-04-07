Likit staking protokolleri, bu türev tokeni kullanarak diğer DeFi fırsatlarını keşfetme esnekliği sağlarken düzenli gelirinizi kazanmaya devam etmenizi sağlar. Her durumda, $LSD protokolü, likit staking teknolojisi için bir yatırım yönetimi grubuna benzer şekilde çalışır. Protokol, sizin için otomatik olarak mevcut olan en iyi potansiyel getiri seçeneklerini analiz eden ve inceleyen otomatik tescilli akıllı sözleşmeler yoluyla fonlarınızı likit staking protokollerine dağıtmak için aracı görevi görür.