""Oyun ve sosyal uygulamalar için Loom Network DAppChains. Jeton tabanlı Karma, Ethereum tabanlı kripto koleksiyonları. Hepsi çatallanabilir, merkezi olmayan, okunabilir bir blok zinciri kural seti üzerine inşa edilmiştir. DAppChains, Ethereum akıllı sözleşmelerinde çalışan tüm özelliklere sahip bir blok zinciridir. Finansal işlemler için değil, büyük ölçekli veriler için optimize edilmiş gelişmiş bir yan zincirdir. Her DApp kendi blok zincirinde çalışır ve verileri tıpkı Ethereum ve blok zinciri gibi herkese açık ve çatallanabilir. ""