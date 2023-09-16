LF (Logistic Fundamental) projesinin küresel dağıtım projesi, aralarında e-ticaret pazarının da bulunduğu mevcut küresel dağıtıma dikkat ediyor ve blok zinciri teknolojisini kullanarak merkeziyetsiz e-ticaret pazarında ve küresel dağıtım pazarında yeni bir çağ açmayı hedefliyor. LF Projesi, Kore'nin mükemmel K-güzellik/gıda/moda ürünlerini küresel tüketicilere tanıtmak için bir bağlantı görevi görerek Kore'nin mükemmelliğini dünyaya tanıtmayı ve sınırsız küresel e-ticaret pazarının merkezi olmayı hedefliyor.