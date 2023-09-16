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Logistic Fundamental

LF/USDT
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Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
LF
LF (Logistic Fundamental) projesinin küresel dağıtım projesi, aralarında e-ticaret pazarının da bulunduğu mevcut küresel dağıtıma dikkat ediyor ve blok zinciri teknolojisini kullanarak merkeziyetsiz e-ticaret pazarında ve küresel dağıtım pazarında yeni bir çağ açmayı hedefliyor. LF Projesi, Kore'nin mükemmel K-güzellik/gıda/moda ürünlerini küresel tüketicilere tanıtmak için bir bağlantı görevi görerek Kore'nin mükemmelliğini dünyaya tanıtmayı ve sınırsız küresel e-ticaret pazarının merkezi olmayı hedefliyor.
Genel Bakış
Kripto Adı
LF
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
30,000,000
Emir Defteri
0.01
0.01
0.1
1
10

Fiyat(USDT)

(LF)

(USDT)

0.00$0.00
Piyasa İşlemleri
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Fiyat()
Miktar()
Tarih
LF_USDT alım satım işlemleri durduruldu.
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
LF Al
LF Sat
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Piyasa
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