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L3/USDT

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24 sa Hacim (L3)
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24 sa Hacim (USDT)
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Arz Fiyatı
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Maksimum Arz
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Emir Defteri
Emir Defteri
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Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Fiyat(
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5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı --% / Piyasa Alıcı --%
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Kullanılabilir --L3
FiyatUSDT
MiktarL3
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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