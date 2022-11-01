mexc
PiyasaKripto AlAl-SatmexcVadeli İşlemlerKazanmexcETF2022 WCFC
Mobile
Benzersiz Alım Satım Deneyimi İçin MEXC Uygulamasını İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle
TürkçeUSD
KENKA METAVERSE
KENKA/USDT
0.00001300-28.49%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.00001945
24 sa En Düşük
0.00001111
24 sa Hacim (KENKA)
217.37M
24 sa Hacim (USDT)
3.31K
24 sa En Yüksek
0.00001945
24 sa En Düşük
0.00001111
24 sa Hacim (KENKA)
217.37M
24 sa Hacim (USDT)
3.31K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
Loading..
KENKA
3 milyondan fazla mevcut kullanıcısı olan Kenkado, oyuncuların en zorlu dövüşçü olmayı hedeflediği bir RPG oyun uygulamasıdır. Bu oyun, birçok anime ve dövüş sanatı savaşçısı ile işbirliği yaptığı Japonya'da son derece popülerdir ve KENKA-DO METAVERSE, bu uygulama oyunundan türetilen ve yeni karakterler ve yeni ayarlarla yeniden kaplanmış bir NFT oyunu olacaktır. KENKA-DO METAVERSE, metaverse'de dünya çapında savaşların yaşandığı "Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke" dünyasından 10 yıl sonra geçen bir NFT Kazanmak için Oyna oyunu olacak.
Genel Bakış
Kripto Adı
KENKA
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
464,946,494,649,464
Emir Defteri
0.00000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001

Fiyat(USDT)

(KENKA)

(USDT)

0.00001300$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(KENKA)
Fiyat(USDT)
Miktar(KENKA)
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Grid Alım Satım
Transfer
Alım birimi
USD
KENKA Al
KENKA Sat
Limit
Piyasa
Kullanılabilir -- USDT
Yatırma
FiyatUSDT
MiktarKENKA
ToplamUSDT
Kullanılabilir -- KENKA
Yatırma
FiyatUSDT
MiktarKENKA
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Açık Pozisyonlar (0)
İşlem Çifti
Tarih
Tip
Yön
Tümü
Al
Sat
Fiyat
Miktar
Tamamlandı
Toplam
Tetikleme Koşulu
Tümünü iptal et
Tümü
Limit Emir
Stop-limit
Yalnızca yayınla
API Belgeleri
API Belgeleri
Sosyal Medya
Talep Gönder
Talep Gönder
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
MEXC, Kaliteli Kriptoların İlk Durağı
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
Akademi
Duyurular
Uygulama Yayıncısı
MEXC Blog
Ürünler
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Hizmet
MEXC Global'i İndir
Komisyonlar
VIP Ayrıcalıkları
Referans Programı
Ajanslık Programı
MEXC Pioneer
Listeleme Başvurusu
OTC Satıcılık Başvurusu
Destek
Kurumsal Hizmetler
API Belgeleri
MEXC Doğrulama
Emniyet Teşkilatı Talepleri
Yardım Merkezi
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
Medya Merkezi
Talep Gönder
Geri Bildirim ve Öneriler
Ürün Tavsiyesi
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Topluluk

© 2022 MEXC.COM