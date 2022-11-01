3 milyondan fazla mevcut kullanıcısı olan Kenkado, oyuncuların en zorlu dövüşçü olmayı hedeflediği bir RPG oyun uygulamasıdır. Bu oyun, birçok anime ve dövüş sanatı savaşçısı ile işbirliği yaptığı Japonya'da son derece popülerdir ve KENKA-DO METAVERSE, bu uygulama oyunundan türetilen ve yeni karakterler ve yeni ayarlarla yeniden kaplanmış bir NFT oyunu olacaktır. KENKA-DO METAVERSE, metaverse'de dünya çapında savaşların yaşandığı "Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke" dünyasından 10 yıl sonra geçen bir NFT Kazanmak için Oyna oyunu olacak.