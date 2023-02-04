JPEG'd, NFT sahiplerine varlıklarının mülkiyetini elinde tutarken kredi alma fırsatı sağlayacak yeni ve devrim niteliğinde bir borç verme protokolüdür. Protokol tamamen merkeziyetsizdir ve yerel platformun token sahipleri tarafından yönetilir. JPEG'd ayrıca, kullanıcılar tarafından üretilen değeri artırmak için DeFi içindeki diğer protokollerle birkaç sinerjik ilişki oluşturacaktır. JPEG'd, yatırımcıların bir likidasyon durumunda NFT'lerini DAO'dan geri satın almalarını sağlayacak yaratıcı bir sigorta mekanizması geliştirdi.