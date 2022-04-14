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Jadetoken

JD/USDT
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Token Bilgisi
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JD
Tutkulu kripto meraklısı ve blok zinciri gezgini Jade Ulutule, JDinsights'ın ardında yatan itici güçtür. Merkeziyetsiz finansa (DeFi) büyük ilgi duyan Jade, kullanıcıların bir dizi Base ve Zkevm poligon protokolünde adres etkinliklerini zahmetsizce takip etmelerini sağlayan güçlü bir platform oluşturdu. JDinsights gelişmeye devam ederken Jade, sürekli genişleyen kripto ortamından haberdar olmak ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hepsi bir arada bir çözüm sunmayı amaçlayan köprü ve takas yetenekleri de dahil olmak üzere gelecek özellikleri sunmaktan heyecan duyuyor.
Genel Bakış
Kripto Adı
JD
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
13,000,000,000
Emir Defteri
0.00000001
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Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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Öne Çıkan
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