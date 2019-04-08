IRISnet, Cosmos-SDK'ya dayalı olarak geliştirilmiş bir zincirler arası hizmet ağıdır ve Bonded PoS konsensüsünü benimser ve karmaşık dağıtılmış ticari uygulamalar için yeni nesil bir genel zincir altyapısı sağlamayı amaçlar. IRISnet, topluluk katılımıyla zincir içi yönetişim yükseltmelerini yenilikçi bir şekilde uygular, düğümler ve ağlar gelecekte gelişmeye devam edebilir ve gelişmiş çapraz zincir hizmetleri dahil olmak üzere yeni işlevler sert çatallar olmadan sorunsuz bir şekilde yüklenebilir.