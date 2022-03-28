DAO teşviklerine dayalı bir NFT alım satım platformu olan iNFTspace, işbirliği yoluyla NFT alanının yaratılmasını ve değer büyümesini ortaklaşa teşvik edecektir. iNFTspace, DAO topluluk oluşturma ve işlem madenciliği modeli aracılığıyla çalışmaların ve topluluk geri bildirimlerinin daha iyi tanıtılmasında NFT üreticilerini desteklemeyi amaçlar. iNFTspace, sanat eserleri, müzik, videolar vb. dahil olmak üzere birden fazla NFT düzenleme türünü destekler ve temel olarak sorunu etkin bir şekilde azaltan daha düşük gaz ücretli EVM yan zincirlerine (Polygon, Double-A Chain, BSC, vb.) dayanır. ETH için yüksek gaz ücretleri ve ayrıca daha yüksek performanslı halka açık zincirlere dayalı daha geniş bir kullanıcı grubu ve NFT uygulama senaryoları yelpazesini kapsayacaktır.