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24 sa En Düşük
0.08715
24 sa Hacim (HC)
2.85M
24 sa Hacim (USDT)
250.51K
24 sa En Yüksek
0.08927
24 sa En Düşük
0.08715
24 sa Hacim (HC)
2.85M
24 sa Hacim (USDT)
250.51K
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HC
Hshare (Hcash tarafından verilen belirteç) ana ağı, eski ağ bloğu 938888'den sonra ana ağa geçirilmiştir ve tüm eski ağ HSR varlıkları, 1:1'e göre ana ağ varlığı HC ile değiştirilecektir. HCASH, tüm blok zinciri sistemleri için bağlantı noktası olacak ve farklı blok zinciri sistemleri arasında değer ve bilgilerin serbestçe değiş tokuş edilmesini sağlayacak yeni bir merkezi olmayan, açık kaynaklı, sistemler arası dijital kripto para birimidir. Şu anda, HCASH ana zinciri yükseltildi.Yükseltmeden sonra, "güçlü bağlantı ve çift odak" çift zincirli çift para birimi mekanizması benimsenecek.Orijinal Hshare zinciri resmi olarak HyperCash ana zincirine yükseltilecek ( HC) ve orijinal Hshare zinciri resmi olarak HyperCash ana zincirine (HC) yükseltilecektir.HyperExchange ana zinciri (HX) birlikte çift zincirli bir yapı oluşturur. HC zinciri, kuantum karşıtı özellikleri ve gizlilik korumasını tam olarak gerçekleştirecek, PoW+PoS'un hibrit konsensüsünü destekleyecek ve HyperExchange'e sistemin istikrarını korumak için gereken değer belirteçlerini sağlayacaktır. HyperExchange, blockchain ve blockchain olmayan dağıtılmış defterler (DAG gibi) arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için Blockchain Çoklu Tünel Protokolü, Hyper Exchange Ekseni ve Göstergenin üç temel bileşeni aracılığıyla HCASH'a blok zincirler arası değer ara bağlantısı için bir çözüm sağlayacaktır. bilgi akışı ve platformun değeri, çok varlıklı dağıtılmış bir iş uygulaması ekosisteminin inşası için bir temel oluşturur.
Genel Bakış
Kripto Adı
HC
Çıkış Zamanı
2019-07-21 00:00:00
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
4.45USDT
Maksimum Arz
84,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(HC)

(USDT)

0.08927$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(HC)
Fiyat(USDT)
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