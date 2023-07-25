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GSYS
GSYS/USDT
0.19850
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.23060
24 sa En Düşük
0.18702
24 sa Hacim (GSYS)
290.74K
24 sa Hacim (USDT)
58.58K
24 sa En Yüksek
0.23060
24 sa En Düşük
0.18702
24 sa Hacim (GSYS)
290.74K
24 sa Hacim (USDT)
58.58K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Derinlik
GSYS
Genesys platformu, kripto birimi işlemleri ve NFT'ler için en hızlı, en ölçeklenebilir ve düşük tüketimli ürün ve hizmetleri oluşturmak için DeFi-Blok Zincir teknolojisini topluluk odaklı çözümlerle birleştirir.
Genel Bakış
Kripto Adı
GSYS
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
33,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Fiyat(USDT)
(GSYS)
(USDT)
0.19850
≈
$
0.00
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