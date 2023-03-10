CryptoGPT, Yapay Zeka devrimine güç veren ZK Katman 2 blok zinciridir. $GPT blok zinciri, 2 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip uygulamaları barındırır ve bu, onu lansman sırasındaki en büyük blok zincirlerinden biri haline getirir.