Grizzly.fi, DeFi'yi herkes için erişilebilir kılan ve kullanıcılarının kripto varlıklarından öngörülebilir bir gelir elde etmesini sağlayan, Binance Smart Chain üzerindeki bir Likidite Toplayıcısıdır. Grizzly Honey tokeninin maksimum arzı yoktur ve yalnızca kullanıcılar Grizzly.fi'yi kullanırken basılır. Bu şekilde, kullanıcılarını her zaman ödüllendirebilmeyi sağlarken, sürdürülebilir bir enflasyon elde edilmesini de sağlar. Grizzly.fi, Likidite Madenciliğinin merkezi olmayı hedefliyor ve getiri elde etmek için sürekli olarak yeni stratejiler geliştiriyor.