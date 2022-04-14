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Gari Token

GARI/USDT
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24 sa En Yüksek
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24 sa Hacim (GARI)
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24 sa Hacim (GARI)
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24 sa Hacim (USDT)
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Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
GARI
"GARI, Kısa Video İçerik Üreticilerini Sosyal Tokenlerle Güçlendiriyor. GARI Token, Chingari App kullanıcılarına blok zinciri alanında ağ geçidi sunar. Amaç, Chingari Uygulamasındaki hem üreticileri hem de izleyicileri, birbirleriyle doğrudan etkileşimde bulunmaları için teknolojik araçlarla güçlendirmek ve Chingari Uygulamasındaki tüm kullanıcıların, GARI Tokeni etkileyen sosyal ekonominin uzun vadeli eğilimine katılmalarına izin vermektir. GARI Token, Chingari Uygulamasıyla bağlantılıdır ve Chingari Uygulaması kullanıcılarına varlıklarını doğrudan kontrol ettikleri ve tokenlerini karşı taraflarla bağlantı kurmak, işlem yapmak, yönetişim oyları vermek, platform katılımını ve kullanıcı tabanlı büyümesini hızlandırmak için kullanabilecekleri daha geniş bir blok zinciri dünyası hizmeti sunar."
Genel Bakış
Kripto Adı
GARI
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
997,400,772
Emir Defteri
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

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(USDT)

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Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
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GARI Sat
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Piyasa
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