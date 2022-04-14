"GARI, Kısa Video İçerik Üreticilerini Sosyal Tokenlerle Güçlendiriyor. GARI Token, Chingari App kullanıcılarına blok zinciri alanında ağ geçidi sunar. Amaç, Chingari Uygulamasındaki hem üreticileri hem de izleyicileri, birbirleriyle doğrudan etkileşimde bulunmaları için teknolojik araçlarla güçlendirmek ve Chingari Uygulamasındaki tüm kullanıcıların, GARI Tokeni etkileyen sosyal ekonominin uzun vadeli eğilimine katılmalarına izin vermektir. GARI Token, Chingari Uygulamasıyla bağlantılıdır ve Chingari Uygulaması kullanıcılarına varlıklarını doğrudan kontrol ettikleri ve tokenlerini karşı taraflarla bağlantı kurmak, işlem yapmak, yönetişim oyları vermek, platform katılımını ve kullanıcı tabanlı büyümesini hızlandırmak için kullanabilecekleri daha geniş bir blok zinciri dünyası hizmeti sunar."