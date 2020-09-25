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TürkçeUSD
FTM3X Long
FTM3L/USDT
0.37240.00%
$0.00
Tahm. Yeniden Dengeleme Fiyatı
0.1805
Ücret Oranı
0.001%
Net Değer
--
24 sa En Yüksek
0.3726
24 sa En Düşük
0.3565
24 sa Hacim (FTM3L)
178.97K
Tahm. Yeniden Dengeleme Fiyatı
0.1805
Ücret Oranı
0.001%
Net Değer
--
24 sa En Yüksek
0.3726
24 sa En Düşük
0.3565
24 sa Hacim (FTM3L)
178.97K

FTM3L kriptosu FTM 3x Long kaldıraçlı tokenidir. Ürün yüksek volatiliteye ve net varlık değer kaybına uğrayabilir.

Lütfen alım satıma başlamadan önce Kaldıraçlı ETF SSS içeriğini okuyun

Kaldıraçlı ETF'lerle ilgili 7/24 Destek için Yanınızdayız: MEXC ETF Topluluğu

Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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FTM3L
FTM 3x long (FTM3L), FTM'nin günlük kârının 3 katının elde edildiği bir üründür. Kullanıcılar, emir vermeden önce ürünün fiili net değeri ve son fiyatına dikkat etmelidir. Genellikle her 24 saatte bir kaldıraçlı ETF ürünlerine ait yatırım portföylerini yeniden dengeleriz. Keskin bir dalgalanma yaşandığında ve dayanak varlıkta yaşanan dalgalanma yeniden dengeleme noktasına (başlangıçta 3x short ve 3x long kaldıraç için eşiği %15 olarak ayarladık. Gelecekte farklı kaldıraçlar açılması durumunda, eşik değiştirilebilecektir.) kıyasla belirlenen eşiği aştığında, yatırım portföyünün risklerini yönetmek maksadıyla geçici yeniden dengeleme yaparız. Her hissesinin net değeri 0,1 USDT'den düşük olan Kaldıraçlı ETF varlıkları birleştirilecektir. Birleştirmeden sonra kullanıcının toplam varlığı aynı kalacaktır. Emri farklı yönde vermeniz durumunda, aşırı piyasa koşullarında fiyatların sıfıra yaklaşma riski vardır. Bu ürün, yüksek riskli türev ürün kategorisindedir. Lütfen yatırım riskleri konusunda dikkatli olun.
Genel Bakış
Kripto Adı
FTM3L
Çıkış Zamanı
2020-09-25 00:00:00
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
1 USDT
Maksimum Arz
-
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(FTM3L)

(USDT)

0.3724$0.00
--
Piyasa İşlemleri
Miktar(FTM3L)
Fiyat(USDT)
Miktar(FTM3L)
Tarih
ETF
5X-X Vadeli İşlemler
Grid Alım Satım
Transfer
Alım birimi
USD
FTM3L Al
FTM3L Sat
Limit
Piyasa
Kullanılabilir -- USDT
Yatırma
FiyatUSDT
MiktarFTM3L
ToplamUSDT
Kullanılabilir -- FTM3L
FiyatUSDT
MiktarFTM3L
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Açık Pozisyonlar (0)
Birleştirme Kayıtları (0)
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