FoodChain Global, açlıkla mücadele eden her insana yardım etmeye odaklanmış merkeziyetsiz bir kuruluştur. Açlık, dünyanın her yerinde, hem zengin hem de yoksul, küçük ve büyük ülkelerde süregelen bir sorundur. Gıdaya erişim, evrensel bir insan hakkıdır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar dünyada açlıkla yüzleşen insan sayısını yarıya indirme sözü vermiştir. Ne yazık ki, mevcut sistem bizi hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir. Bugün daha önce hiç olmadığı kadar çok insan açlıkla mücadele etmektedir. Her yıl yaklaşık 9 milyon insan açlıktan ölmekte ve 140 milyondan fazla insan yetersiz beslenmeye maruz kalmaktadır.