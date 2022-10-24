FitR /Fit-er/, kullanıcılara ip atlama, boks, dans, yoga vb. dahil olmak üzere çeşitli egzersizler sağlamak için geliştirilmiş yapay zeka teknolojisi kullanan merkeziyetsiz bir sosyal fitness platformudur. FitR'nin en büyük yeniliği çevrimiçi gerçek zamanlı etkileşimli oyundur. Kullanıcıların, Web2 ve Web3'te daha önce hiç görülmemiş şekilde, arkadaşları ve aileleriyle gerçek zamanlı olarak çevrimiçi egzersiz yapmalarına olanak tanır. Zengin egzersiz seçenekleri ve sosyalleştirilmiş oyun, kullanıcıların FitR platformundaki etkinlik ve deneyimlerini büyük ölçüde geliştirir ve FitR'yi arkadaşları ve aileleriyle paylaşmaya olan ilgilerini artırır.