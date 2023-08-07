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Fomo Inu
FINU/USDT
0.0001259
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.0006500
24 sa En Düşük
0.0001196
24 sa Hacim (FINU)
676.49M
24 sa Hacim (USDT)
201.03K
24 sa En Yüksek
0.0006500
24 sa En Düşük
0.0001196
24 sa Hacim (FINU)
676.49M
24 sa Hacim (USDT)
201.03K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
FINU
Fomo Inu, kripto para piyasasına benzersiz ve yenilikçi bir çözüm sunmayı amaçlayan memeden ilham alan bir kripto para birimidir. Launchpad platformumuzda meme coin topluluğuna güç sağlayan bir yardımcı program tokeni olacak şekilde tasarlanmıştır.
Genel Bakış
Kripto Adı
FINU
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
10,000,000,000
Emir Defteri
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Fiyat(USDT)
(FINU)
(USDT)
0.0001259
≈
$
0.00
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