FIRMACHAIN başlangıçta şeffaflığı sağlamak ve belge kurcalamayı ve sahteciliği önlemek için kağıt tabanlı tüm sosyal ve yasal faaliyetleri blok zincirine aktarmayı amaçladı. Güvenin temel değerini koruyan FIRMACHAIN ekibi, şimdi bakışlarını kapsamlı bir blok zinciri platformu olmaya çeviriyor. Amacımız, ticari kuruluşlara ve FIRMACHAIN sahiplerine, etkileşimde bulunmaları yararlı ancak eğlenceli olan blok zinciri tabanlı hizmetler sunmak ve böylece ekibin bir "Faydacılık" (Fayda + Eğlence) platformu olma hedefini yerine getirmektir.