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Farmsent

FARMS/USDT
0.02201--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.03315
24 sa En Düşük
0.01500
24 sa Hacim (FARMS)
4.90M
24 sa Hacim (USDT)
131.50K
24 sa En Yüksek
0.03315
24 sa En Düşük
0.01500
24 sa Hacim (FARMS)
4.90M
24 sa Hacim (USDT)
131.50K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
FARMS
Farmsent, çiftçileri alıcılarla buluşturan, gıda güvenliğini destekleyen ve küçük çiftçilere öncelik veren bir blok zinciri platformudur. Merkeziyetsiz pazar, sürecin her adımını kaydederek güvenli işlemler sağlar ve gıda güvenliği ile şeffaflığı geliştirir. Çiftçiler, ürünlerini toptancılara satabilecekleri merkeziyetsiz bir pazara erişebilirler. Farmsent tedarik zinciri, kalite güvencesi, ödeme ve daha fazlasıyla ilgilenir ve çiftçilerin en iyi yaptıkları şeye, yani çiftçiliğe odaklanmalarına olanak tanır.
Genel Bakış
Kripto Adı
FARMS
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
10,000,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(FARMS)

(USDT)

0.02201$0.00
Piyasa İşlemleri
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Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
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