Farmsent, çiftçileri alıcılarla buluşturan, gıda güvenliğini destekleyen ve küçük çiftçilere öncelik veren bir blok zinciri platformudur. Merkeziyetsiz pazar, sürecin her adımını kaydederek güvenli işlemler sağlar ve gıda güvenliği ile şeffaflığı geliştirir. Çiftçiler, ürünlerini toptancılara satabilecekleri merkeziyetsiz bir pazara erişebilirler. Farmsent tedarik zinciri, kalite güvencesi, ödeme ve daha fazlasıyla ilgilenir ve çiftçilerin en iyi yaptıkları şeye, yani çiftçiliğe odaklanmalarına olanak tanır.