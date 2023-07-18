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Medifakt

FAKT/USDT
0.01100--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.02400
24 sa En Düşük
0.00700
24 sa Hacim (FAKT)
11.80M
24 sa Hacim (USDT)
181.04K
24 sa En Yüksek
0.02400
24 sa En Düşük
0.00700
24 sa Hacim (FAKT)
11.80M
24 sa Hacim (USDT)
181.04K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
FAKT
Medifakt, IoT + Blockchain + AI kombinasyonunu kullanacak, bu teknolojilerin kombinasyonu, IoT cihazları aracılığıyla toplanan verilerin güvenliğini artıracak ve bunları Polkadot ağı üzerine kurulu merkeziyetsiz bir ağda besleyecektir. Bu yöntem, tıbbi cihazlar aracılığıyla toplanan gerçek dünya verilerinin ilaç geliştirme, ödemeler ve sigorta primlerindeki sağlık maliyetleri şeffaflığı sorununu çözmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte Medifakt, hasta sağlığı sonuçlarını daha güvenli ve uyumlu bir şekilde desteklemek için gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerini kullanmayı amaçlayacaktır.
Genel Bakış
Kripto Adı
FAKT
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
999,999,999
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(FAKT)

(USDT)

0.01100$0.00
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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