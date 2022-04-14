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EYES Protocol
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EYES
EYES Protocol, dijital içeriğin hızlı üretim ve tüketiminde etkin koruma sağlamak amacıyla dijital içeriğin telif haklarını belirler. Mülkiyetini belgeleyen NFT'leri piyasaya sürer.
Genel Bakış
Kripto Adı
EYES
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İlgili Bağlantılar
Resmi Web Sitesi
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