Erugo World Coin (bundan böyle EWC olarak anılacaktır), gerçek ekonomi sistemini sanal gerçeklik tabanlı meta evren platformu 'Erugo World' ile entegre etmek için tasarlanmıştır. Erugo ekibi olarak, meta evrenin gerçek anlamda entegrasyonuyla sanal dünyanın ötesinde gerçek dünyaya doğrudan entegre olması gerektiğini düşündük. Bu entegrasyonla ilgili en büyük sorun, sanal dünyadaki varlıkların güvenilirliğinin gerçekte güvence altına alınamamasıdır. Şimdiye kadar meta evren olduğunu iddia eden birçok proje ortaya çıktı ama hiçbir hizmet bunu tam anlamıyla gerçekleştiremedi. Dijital tabanlı sanal varlıklar, orijinalinden farklı olmayan kopyalar yaratmakta serbesttir. Bu şekilde üretilen kopyalar piyasada aşırı enflasyon ya da deflasyona yol açarak hizmetin başarısız olmasına neden oluyordu. Ekibimiz bu konuya özel önem gösterdi ve çözümü araştırdı. Cevap olarak blok zinciri kripto para birimi olan EWC'yi kullanmayı önerdi. EWC, kullanıcıların "Erugo World" meta evreninde deneyimledikleri ekonomik faaliyetleri gerçek dünyada deneyimlemelerine yardımcı olmak için mükemmel bir araçtır. EWC, kullanıcıların varlıklarının Erugo Dünyası ile gerçeklik arasında dönüşümünü sağlar. EWC bir tür geçit olarak değerlendirilebilir.