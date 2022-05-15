ENTERBUTTON (ENTC), blok zinciri ekosistemi ile eğlence sektörü arasında uyumlu bir ilişki kuran bir proje inşa etmeye ve eğlence dünyasındaki güvenilirliğine ve etkisine dayanarak, sınıfının en iyisi NFT eğlencesini sağlamayı ve dağıtmayı amaçlamaktadır. ürünleri dünya çapında halka ENTERBUTTON(ENTC), eğlenceye dayalı pan-kültürel ekosistemin temel taşını oluşturur. ENTC NFT Koleksiyonu ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla ENTC'nin vizyonu, kültürel sanatların kaydedilmesinin ve desteklenmesinin önemini yaymanın yanı sıra De-fi ekosistem kullanıcılarının istikrarlı platform çalışması altında bir arada var olabileceği ENTC evrenini yaratmaktır. Metaverse, eğlence ve P2E oyunlarıyla yakınsadığı için dünya NFT'ye aşina olacak. Dünyanın eğlence NFT içeriklerinin tam merkezinde ENTC var.