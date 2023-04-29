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EDU Coin

EDU/USDT
0.94860--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.99300
24 sa En Düşük
0.94000
24 sa Hacim (EDU)
461.90K
24 sa Hacim (USDT)
485.79K
24 sa En Yüksek
0.99300
24 sa En Düşük
0.94000
24 sa Hacim (EDU)
461.90K
24 sa Hacim (USDT)
485.79K
Mum Grafiği
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EDU
Open Campus Protocol, eğitimciler, içerik oluşturucular, veliler, öğrenciler ve ortak yayıncılar için merkeziyetsiz bir çözümdür ve günümüzün eğitimdeki büyük zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır. Open Campus Protocol, özünde, daha adil bir eğitim sistemi oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan topluluk odaklı bir girişimdir. Open Campus Protocol, eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtılmasını merkezden uzaklaştırarak öğrencilerin daha çeşitli eğitim içeriğine erişmesini sağlarken, eğitimcilere gelir elde etmeleri ve katkılarından dolayı tanınmaları için yeni fırsatlar sunar.
Genel Bakış
Kripto Adı
EDU
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
1,000,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
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Fiyat(USDT)

(EDU)

(USDT)

0.94860$0.00
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