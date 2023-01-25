Dux, Haziran 2020'de piyasaya sürülmüş ve daha iyi hizmetler ve ürünler için blok zincir altyapılarını kullanmaya ve yeni girenlerin katılımında güvenlik sağlamaya odaklanmıştır. DUX ekosisteminin yönü her zaman şu amaca sahiptir: Kullanıcıların dahil edilmesi ve güçlendirilmesi bağlamında dağıtılmış gelir üretimi yoluyla sosyoekonomik dönüşüm; Web 2.0 ekonomisinden Web 3.0 ekonomisine geçişin kolaylaştırılması; Tüm paydaşlar için çekici, güvenli ve karlı iş fırsatlarının hayata geçirilmesi. Kullanıcı tabanımızı teknolojik olarak güçlendirilmeye ve Web 3.0 ekonomisinden kaynaklanan yenilikler aracılığıyla LATAM'da derin bir sosyoekonomik dönüşüm oluşturmaya ve yaratmaya odaklanan bir planlama ile, önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyondan fazla insanın güvenli bir şekilde Web 3.0 ekosistemine girişine doğrudan katılan bir DAO biçiminde bir Web 3.0 ekosistemine doğru ilerliyoruz.