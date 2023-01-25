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DUX
DUX/USDT
0.02865-10.83%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.03379
24 sa En Düşük
0.02706
24 sa Hacim (DUX)
709.12K
24 sa Hacim (USDT)
20.83K
24 sa En Yüksek
0.03379
24 sa En Düşük
0.02706
24 sa Hacim (DUX)
709.12K
24 sa Hacim (USDT)
20.83K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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DUX
Dux, Haziran 2020'de piyasaya sürülmüş ve daha iyi hizmetler ve ürünler için blok zincir altyapılarını kullanmaya ve yeni girenlerin katılımında güvenlik sağlamaya odaklanmıştır. DUX ekosisteminin yönü her zaman şu amaca sahiptir: Kullanıcıların dahil edilmesi ve güçlendirilmesi bağlamında dağıtılmış gelir üretimi yoluyla sosyoekonomik dönüşüm; Web 2.0 ekonomisinden Web 3.0 ekonomisine geçişin kolaylaştırılması; Tüm paydaşlar için çekici, güvenli ve karlı iş fırsatlarının hayata geçirilmesi. Kullanıcı tabanımızı teknolojik olarak güçlendirilmeye ve Web 3.0 ekonomisinden kaynaklanan yenilikler aracılığıyla LATAM'da derin bir sosyoekonomik dönüşüm oluşturmaya ve yaratmaya odaklanan bir planlama ile, önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyondan fazla insanın güvenli bir şekilde Web 3.0 ekosistemine girişine doğrudan katılan bir DAO biçiminde bir Web 3.0 ekosistemine doğru ilerliyoruz.
Genel Bakış
Kripto Adı
DUX
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
1,000,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(DUX)

(USDT)

0.02865$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(DUX)
Fiyat(USDT)
Miktar(DUX)
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5X-X Vadeli İşlemler
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Alım birimi
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