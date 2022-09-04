Delio (DSP), Delio kripto finans ekosisteminin yönetim tokenidir. Delio (DSP), Delio Crypto-bank'ın APY taşıyan cüzdan, kripto para kredisi, nakit krediler, NFT pazarı ve toplu olarak Delio Hizmetleri olarak adlandırılan sanal varlık yönetimi gibi kripto varlık hizmetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, sahiplerinin gelecekteki kalkınma kararlarını etkilemesine ve oy kullanmasına izin veren Delio protokolünün bir yönetim tokenidir. Delio (DSP) sahipleri Delio'nun yönetimine, oylamaya, çeşitli mahsul yetiştirme etkinliklerine katılabilir ve işlem ücretlerinden yararlanabilirler. Kullanıcıların elinde ne kadar Delio (DSP) varsa, Delio ekosisteminde o kadar fazla oylama gücü olur. Ekosistemdeki başlıca yönetim işlevlerine ek olarak, DSP ödülleri ve DSP destekli finansal ürünler daha da geliştirilmektedir.